Кабмін проводить верифікацію формули цін на газ – Гройсман на YES

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про проведення урядом спільно з Міжнародним валютним фондом верифікації ціни на газ для населення. Про це він заявив під час 14-ї щорічної зустрічі «Ялтинської європейської стратегії» (YES).

«Ми вважаємо, що ціна на газ має формуватися відповідно до ринку газу і відповідної формули. Головне, щоб формула була справедливою. Зараз наша технічна служба працює над тим, щоб зробити верифікацію формули формування ціни газу», – сказав прем’єр.

17 серпня прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв про те, що уряд не підтримуватиме жодних підвищень цін на газ на новий опалювальний сезон, оскільки для цього, за його словами, немає жодних підстав. Пізніше, 21 серпня, НАК «Нафтогаз» заявив про зростання цін на газ для промислових споживачів із вересня на на 6,3-6,7%, порівняно із серпневими цінами.

Компанія зазначає, що з 1 жовтня 2015 року в Україні діє закон «Про ринок природного газу», яким передбачено, що постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, окрім винятків, зазначених у згаданому документі.