Туреччина викликала посла Німеччини через курдський фестиваль

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало 16 вересня посла Німеччини через проведення в Кельні курдського фестивалю. Анкара засудила цю подію, стверджуючи, що вона сприяє поширенню «терористичної пропаганди», маючи на увазі «Робітничу партію Курдистану» – організацію, визнану терористичною не лише в Туреччині, але також у США та ЄС.

Турецька влада вважає, що надання Німеччиною дозволу на проведення такого фестивалюпродемонструвало «подвійні стандарти в боротьбі з тероризмом».

Відносини Туреччини з Німеччиною нині затьмарені після того, як турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган почав широкомасштабне переслідування своїх опонентів після невдалого перевороту 2016о року.

Німеччина критикує Анкару за масові арешти та відмовляє у видачі тих людей, яких влада Туреччини прагне засудити через імовірну роль у спробі перевороту. Берлін також зажадав, щоб Туреччина випустила близько десяти німецьких громадян, заарештованих за останні місяці.