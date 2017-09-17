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17 Вересень 2017, Київ 12:07
Новини | Події

У поліції не підтверджують інформацію про вибух вночі в Одесі

У поліції заявляють, що інформація про вибух в Одесі на вулиці Тираспольська, 5 не пiдтвердилась.

Як повідомляє прес-служба поліції Одеської області, дані про вибух надійшли близько 4:00 17 вересня, на мiсце подiї прибула слiдчо-оперативна група, вибухотехнiки.

У поліції зазначають, що, за результатами перевірки, виявили використану звукову морську ракету «ЗРБ-40», яка подає сигнали пiд час лиха.

Крім того, в Одесі 16 вересня загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей. У результаті пожежі загинули троє дітей і двоє госпіталізовані.

За попередніми висновками, причиною загорання стало порушення правил пожежної безпеки. За фактом пожежі відкрили кримінальне впровадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки». Затриманий директор дитячого табору, суд обиратиме йому запобіжний захід.

На Одещині оголосили жалобу через загибель дітей.

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