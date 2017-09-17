У пакистанському місті Лахор голосують на довиборах

У пакистанському місті Лахор 17 вересня виборці голосують на довиборах після відставки колишнього прем’єр-міністра Наваза Шаріфа в липні.

Верховний Суд усунув Шаріфа з посади через звинувачення в корупції.

Його дружина, Кульсум Наваз Шаріф, працює в Лахорі, в політичній структурі Шаріфа, але нині перебуває в Лондоні, де лікує рак.

Натомість її дочка, Маріам Наваз Шаріф, очолила кампанію за партію Наваза Шаріфа «Пакистанська мусульманська ліга – Наваз».

Понад 320 000 виборців беруть участь у голосуванні.

Верховний суд усунув Шаріфа з посади. За цим рішенням, він не матиме права обіймати державні і виборні посади упродовж 10 років. Причиною стала причетність Наваза Шаріфа до звинувачень у корупції. Шаріф перебуває під слідством з 2016 року після витоку так званих «панамських документів». Відповідно до цих документів, дочка Шаріфа і двоє його синів мають офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. Наваз Шаріф заперечує будь-яку свою провину.

У серпні новий кабінет міністрів очолив його близький соратник Шахід Хакан Аббасі.

Деякі партійні урядовці запропонували дружині Шаріфа бути прем’єр-міністром після обрання до парламенту. Кульсум, яка вже понад 40 років перебуває в шлюбі з Шаріфом, не має політичної ваги, але є видатним діячем Пакистану.