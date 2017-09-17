В аеропорту Львова організували акцію на підтримку Олега Сенцова

У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького 17 вересня організували акцію на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова. Волонтери зустрічали гостей Міжнародного конгресу ПЕН-клубу, проведення якого заплановане на днях у Львові, з табличками, на яких було ім'я режисера, а також знак організації.

Фото акції розмістив на своїй сторінці у Facebook заступник львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

Напередодні в коментарі Крим.Реалії координатор команди 83-го Міжнародного конгресу ПЕН Ольга Муха розповіла, що у Львові 19 вересня планують представити постановку за п'єсою ув'язненого в Росії режисера, кримчанина Олега Сенцова «Номери». Також на відкритті конгресу заплановано показ фільму «Процес» про суд над Олегом Сенцовим.

Конгрес є однією із найбільш важливих подій Міжнародного ПЕН-клубу, вагомої міжнародної неурядової організації, що об'єднує професійних письменників, редакторів і перекладачів з 1921 року. 83-й конгрес відбудеться у Львові впродовж 17-24 вересня, тема конгресу – «обстоювання» правди в часи пропаганди.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням у «організації терактів» на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у «терористичній діяльності»на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів.