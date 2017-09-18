У Нікополі виступили проти понадпроектного використання енергоблоку № 3 Запорізької АЕС

Учасники громадських слухань у Нікополі Запорізької області, що розташований у 30-кілометровій зоні спостереження Запорізької АЕС, виступили проти понадпроектного терміну використання енергоблоку № 3 станції – про такі результати слухань, що відбулись у місті, поінформували в Нікопольській міській раді.

За резолюцією громадських слухань, жителі Нікополя вимагають «припинити небезпечні експерименти з понадпроектною експлуатацією старих реакторів побудованої у густо населеному регіоні України Запорізької АЕС» і захистити безпеку жителів регіону.

Як пояснили в Нікопольській міській раді, громадські слухання були проведені місцевою владою разом із представниками АЕС.

Приводом для обговорення стало завершення 5 березня 2017 року проектного терміну експлуатації енергоблоку № 3 ЗАЕС та розробка звіту щодо безпеки енергоблоку – основного документа, на підставі якого Державна інспекція ядерного регулювання України ухвалюватиме рішення щодо можливості продовжити термін експлуатації енергоблоку.

За даними Міненерговугілля, тенденція продовження терміну експлуатації енергоблоків загальноприйнята у країнах, що експлуатують атомні електростанції. Такий досвід мають Велика Британія, Канада, Росія, США, Франція.

Водночас частина екологів виступає проти цього.

Запорізька атомна електростанція розташована на узбережжі Каховського водосховища поблизу міста Енергодара Запорізької області, була введена в роботу 1984 року. Вона є найбільшою електростанцією-виробником електричної енергії в Україні (на неї припадає 22% електроенергії, що виробляється в Україні), має шість енергоблоків і на сьогодні є найбільшою АЕС у Європі.

За офіційними даними, радіаційний фон у районі розміщення Запорізької атомної електростанції відповідає природним значенням і складає 8–12 мкР/год, надходження радіоактивних речовин у довкілля не перевищує допустимих значень.

Проектний термін експлуатації третього енергоблоку ЗАЕС, що був уведений у дію 1987 року, збіг у березні 2017-го, нині на ньому здійснюють роботи для продовження цього терміну. Також уже готують до продовження терміну експлуатації четвертий енергоблок цієї станції, в якого проектний термін завершиться навесні наступного року.

З 15 енергоблоків АЕС, що діють в Україні термін експлуатації кількох вже було продовжено для роботи в понадпроектний період. Зокрема, це два енергоблоки Рівненської АЕС, термін служби яких продовжили на 20 років, та два енергоблоки Южно-Української АЕС (на 10 років).

На самій Запорізькій АЕС терміни експлуатації першого і другого енергоблоків так само раніше вже продовжили на 10 років – до кінця 2025 і початку 2026 року.