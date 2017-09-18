В Ірані вийшла на волю лідерка багаїв після завершення терміну

В Ірані вийшла на волю одна з лідерів релігійної громади багаї після завершення її 10-річного терміну ув’язнення.

Магваш Сабет, нині 64-річна, була арештована 2008 року і звинувачена у шпигунстві і поширенні антидержавної пропаганди. За повідомленнями, їй винесли вирок у 20 років ув’язнення, але потім зменшили його до 10 років.

Разом із нею тоді ж затримали і засудили до таких же термінів іще шістьох лідерів багаїв, вони мали б вийти на волю після завершення своїх термінів наступними місяцями.

Представниця громади багаї в ООН Бані Дуґал заявила з приводу виходу на волю Магваш Сабет, що це не означає кінця переслідувань представників цієї віри в Ірані.

У березні спеціальний доповідач ООН у справах Ірану Асма Джаганґір у своєму звіті повідомляла, що члени громади багаї в Ірані «і далі зазнають систематичної цілеспрямованої дискримінації, що позбавляє їх права заробляти собі на життя».

Віра багаї, що виникла в 19-му столітті на території Ірану, проповідує єдність бога, єдність релігії, єдність людства, єдність у різноманітті тощо; в Ірані, де досі живе найбільше число з кількох мільйонів її прихильників, ця віра з самого початку почала зазнавати переслідувань і зазнає досі. Конституція сучасної Ісламської Республіки Іран не визнає її як законної релігії.