Минулої доби бойовики стріляли 14 разів, поранені 2 військових – штаб

Минулої доби внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків двоє українських військовослужбовців зазнали поранень. Як інформує прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook, всього бойовики здійснили 14 обстрілів позицій ЗСУ.

«Основна активність противника ввечері фіксувалась у районі Авдіївської промзони. Тут бойовики двічі обстрілювали наші укріплення з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військові жорстко відповідали ворогу, примушуючи дотримуватись режиму тиші», – йдеться в повідомленні.

У відповідь на збройні атаки бойовиків сили АТО 9 разів відкривали вогонь, додали у штабі.

Згідно з даними штабу, обстріли бойовиків тривали, зокрема, поблизу Пісків, Зайцева, Широкина і Новотошківського.

Станом на 6:30 вівторка на сайтах угруповань «ДНР» та «ЛНР» не повідомляють, як минули останні години на захоплених донецькими і луганськими бойовиками територіях.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.