Біля Ради мітингують медики, охорону порядку посилили

Представники медичних закладів 19 вересня мітингують на площі біля будівлі Верховної Ради України в Києві. У зв’язку з цим біля парламенту посилили охорону, встановили рамки металодетекторів.

Біля Верховної Ради перебувають понад 100 медиків.

Серед основних вимог учасників акції: збільшення фінансування галузі, підвищення заробітної плати медичних працівників і престижу медичної професії, погашення заборгованості із заробітної плати, проведення реформи.

Акція почалася ходою з майдану Незалежності до урядового кварталу.

Тим часом, у Міністерстві охорони здоров’я України 19 вересня заявили, що уряд погасить заборгованість перед працівниками медичної галузі до кінця року.

За даними МОЗ, станом на 13 вересня 2017 року заборгованість перед медиками становить 81,7 мільйона гривень. Як заявила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун, без ухвалення законопроектів щодо медреформи ситуація принципово не зміниться, а дефіцит і заборгованість по зарплатах і надалі виникатимуть щороку.