У фонді «Відродження» змінюється керівник

Міжнародний фонд «Відродження» повідомляє про зміну свого керівництва. Як йдеться в повідомленні на сайті фонду 19 вересня, з 1 січня 2018 року виконавчим директором фонду буде нинішній голова правління Олександр Сушко. Він замінить на посаді Євгена Бистрицького, який у квітні заявив про намір до кінця року скласти повноваження.

«Рішення засновника (фонду «Відродження» Джорджа Сороса – ред.) враховує перебіг і підсумки чотиримісячного відкритого конкурсу на посаду виконавчого директора Фонду (квітень-липень цього року), що не виявив переможця. Новий виконавчий директор набуває повноважень 1 січня 2018 року, одночасно зі складанням повноважень чинним виконавчим директором», – йдеться в повідомленні.

Крім того, як повідомили у фонді, від початку 2018 року обов’язки голови правління МФ «Відродження» виконуватиме Ольга Айвазовська, голова правління громадянської мережі «Опора», яка 14 вересня була обрана заступником голови правління фонду.

Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) заснований американським фінансистом і філантропом Джорджем Соросом у 1990 році. МФВ – одна з найбільших благодійних фундацій в Україні, національний фонд, що входить до глобальної мережі Фундацій відкритого суспільства (Open Society Foundations).

Місією фонду є сприяння розвитку відкритого суспільства в Україні на основі демократичних цінностей через підтримку значимих громадських ініціатив.