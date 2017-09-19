Матір викраденого й катованого кримчанина викликали до ФСБ – адвокат

До управління російської Федеральної служби безпеки в окупованому Криму викликали Пакізе Параламову, матір раніше викраденого кримчанина Рената Параламова, повідомив проектові Радіо Свобода, сайтові Крим.Реалії адвокат Еміль Курбедінов.

За його словами, Параламову чекають в ФСБ в середу, але нічого конкретного з приводу виклику не повідомили.

Адвокат також додав, що з жінкою може розмовляти і якийсь рядовий працівник управління, і начальник цього управління.

Курбедінов додав, що піде на зустріч разом із Параламовою.

Уранці 13 вересня у кримському селищі Нижньогірський у будинку кримчанина Рената Параламова відбувся обшук, який російські силовики назвали «обстеженням і слідчими діями». Адвокат припустив тоді, що такий «огляд» може бути пов’язаний із релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без прикметних знаків на одностроях відвезли Параламова в невідомому напрямку. Вдень 14 вересня він вийшов на зв’язок із родичами з автовокзалу Сімферополя, маючи сліди побоїв. Пізніше Параламов розповів, що «невідомі катували його, вдягали на голову мішок, давали розряди оголеними дротами». Адвокат Еміль Курбедінов, який разом із родичами Параламова 15 вересня перебував в управлінні ФСБ Росії у Криму, повідомив, що вони впізнали одного з учасників викрадення Рената Параламова серед відвідувачів кримського управління ФСБ Росії.

Після захоплення українського Криму Росією ФСБ проводить на півострові регулярні обшуки і допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники називають це боротьбою російської влади з інакомисленням.