У Мексиці стався потужний землетрус, принаймні 49 людей загинули

У центральній частині Мексики стався потужний землетрус із магнітудою 7,1.
Наразі говорять про 49 загиблих, але це лише первісні дані, і з перебігом пошуково-рятувальних операцій це число зросте.
Найбільше потерпів штат Морелос на південь від столиці країни, міста Мехіко – там повідомили про 42 загиблих.
У багатьох містах країни, серед того і в Мехіко, внаслідок землетрусу руйнувалися багатоповерхові будинки.
Менш ніж два тижні тому внаслідок іншого землетрусу 7 вересня на півдні Мексики загинули не менш ніж 98 людей.
Нинішній же стався якраз на роковини землетрусу 1985 року, внаслідок якого загинули тисячі людей.
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