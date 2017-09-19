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20 Вересень 2017, Київ 01:42
Новини | Міжнародні

У Мексиці стався потужний землетрус, принаймні 49 людей загинули

Після землетрусу, Мехіко, 19 вересня 2017 року

У центральній частині Мексики стався потужний землетрус із магнітудою 7,1.

Наразі говорять про 49 загиблих, але це лише первісні дані, і з перебігом пошуково-рятувальних операцій це число зросте.

Найбільше потерпів штат Морелос на південь від столиці країни, міста Мехіко – там повідомили про 42 загиблих.

У багатьох містах країни, серед того і в Мехіко, внаслідок землетрусу руйнувалися багатоповерхові будинки.

Менш ніж два тижні тому внаслідок іншого землетрусу 7 вересня на півдні Мексики загинули не менш ніж 98 людей.

Нинішній же стався якраз на роковини землетрусу 1985 року, внаслідок якого загинули тисячі людей.

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