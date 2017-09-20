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20 Вересень 2017, Київ 12:16
Новини | Політика

Полторак відсторонив керівника клініки психіатрії Головного військового госпіталю

Степан Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак відсторонив від посади керівника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталю Олега Друзя.

У повідомленні на Facebook міністр пояснив цей крок незадовільною роботою Друзя і призначив службове розслідування.

Подробиць Полторак не навів.

Нещодавно керівник клініки психіатрії Головного військового госпіталю заявив, що 93% учасників бойових дій на сході України становлять потенційну загрозу для суспільства й потребують лікування. Ці слова Друзя викликали критику громадськості.

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