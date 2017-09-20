НАБУ: кримінальне провадження щодо Льовочкіна відкрили ще в травні

У Національному антикорупційному бюро України заявляють, що кримінальне провадження щодо народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Льовочкіна розпочали ще в травні. Про це Радіо Свобода повідомили в НАБУ.

«Розслідування за фактами можливого незаконного збагачення детективи почали у травні цього року. 26 травня ці відомості були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Наразі досудове розслідування триває», – повідомили у прес-службі бюро.

Сьогодні під час засідання Верховної Ради керівник фракції «Народного фронту» Максим Бурбак заявив, що НАБУ порушило справу проти Льовочкіна.

«Хотів би привітати всіх нас, що врешті-решт вчора, завдячуючи громадськості, НАБУ відкрило справу щодо розслідування корупційних діянь Сергія Льовочкіна», – сказав він.

Крім того, народний депутат від фракції Радикальної партії Ігор Мосійчук заявляв, що він травні звернувся до антикорупційних органів і Генеральної прокуратури із заявою про незаконне збагачення і несплату податків Льовочкіним. У червні в САП підтверджували дані про проведення досудового розслідування.

У прес-службі депутата тоді заявили, що заяви, спрямовані в силові відомства представниками Радикальної партії Ляшка стосовно Сергія Льовочкіна, «не мають під собою жодних правдивих підстав».