Прокуратура: щодо головного психіатра Міноборони відкрита справа, її вже передали в суд

У прокуратурі Києва заявляють, що стосовно головного психіатра Міноборони Олега Друзя силовики розслідують кримінальне провадження за обвинувачення у хабарництві.

Як повідомила речниця прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці в Facebook, обвинувальний акт стосовно головного психіатра Міноборони, якого в травні цього року затримали на хабарі, вже місяць перебуває на розгляді в суді.

Максимець зауважила, що раніше прокуратура внесла клопотання про продовження відсторонення Друзя від посади, суд відмовив.

Прокуратура оскаржила, додала вона.

Міністр оборони України Степан Полторак сьогодні відсторонив від посади керівника клініки психіатрії Головного військового клінічного госпіталю Олега Друзя. Полторак пояснив це рішення незадовільною роботою Друзя і призначив службове розслідування. Подробиць Полторак не навів.

Нещодавно керівник клініки психіатрії Головного військового госпіталю заявив, що 93% учасників бойових дій на сході України становлять потенційну загрозу для суспільства й потребують лікування. Ці слова Друзя викликали критику громадськості.