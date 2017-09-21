У Севастополі оштрафували проросійського активіста за організацію мітингу – правозахисники

Підконтрольний Кремлю Ленінський районний суд Севастополя оштрафував на 10 тисяч рублів (близько 4500 гривень) проросійського активіста Ленура Усманова за проведення акції протесту в анексованому Росією Криму, повідомляє Кримська правозахисна група.

За інформацією правозахисників, постанову про адміністративне покарання 20 вересня ухвалила суддя Ольга Прохорчук.

1 вересня на площі Нахімова в Севастополі відбувся неузгоджений із російською владою міста мітинг проти вилучення у місцевих жителів земельних ділянок. Поліція не втручалася в те, що відбувається, але після фактичного закінчення заходу склала на організатора акції – проросійського активіста Ленура Усманова – адміністративний протокол.

У Севастополі жителі міста вже неодноразово збиралися на мітинги і одиночні акції проти «свавілля російських чиновників і суддів», які, за словами активістів, порушують права громадян на приватну власність.

Фактична влада Севастополя після анексії подала сотні позовів про позбавлення права власності власників земельних ділянок. На думку російських чиновників, українська влада до анексії Криму «незаконно» надавала людям землю.