Як відновити екологію змілілого Дніпра – ранковий ефір Радіо Свобода

Зміни до процесуальних кодексів – реформа судочинства чи її імітація?

Зростання ВВП, зниження інфляції: чи реальні оптимістичні прогнози НБУ

Як відновити екологію змілілого Дніпра?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Дмитро Баркар і гості студії: народний депутат, член парламентського комітетуз питань правової політики та правосуддя Руслан Сидорович, директор Центру правового аналізу та дослідження політичних ризиків Михайло Дяденко; голова Ради НБУ Богдан Данилишин, екс-заступник голови НБУ Ярослав Солтис, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин; начальник управління водних ресурсів Держводагентства Ольга Лисюк, голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков, координатор ГО «Стоп корупції» Богдан Хмельницький.