Україна чекає на рішення Молдови про можливість екстрадиції судді Чауса – Холодницький

Питання екстрадиції українського судді Миколи Чауса з Молдови в Україну залежить від рішення президента Молдови, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«У рамках міжнародно-правової допомоги ми всі необхідні документи Молдові надали... Водночас він попросив про політичний притулок», – сказав Холодницький 21 вересня в програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

За словами керівника САП, його відомство контактує з цього питання з антикорупційним прокурором Молдови. «Питання досі на розгляді, доки не буде рішення президента республіки про екстрадицію, надання або ненадання йому політичного притулку», – пояснив Холодницький.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в одержанні хабара в розмірі 150 тисяч доларів. Зазначені кошти виявили у двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння. Верховна Рада 6 вересня підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді Чауса. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

Його підозрюють у скоєнні злочину за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. 1 березня Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього САП заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. На початку березня документи на екстрадиційний арешт судді направлено молдовській стороні. Наразі суддя перебуває під домашнім арештом у столиці Молдови Кишиневі.