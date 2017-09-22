Росія: суд знайшов дискримінацію у вимогах «Аерофлоту» до стюардес

Московський міський суд у столиці Росії визнав дискримінаційними вимоги до розміру одягу бортпровідників авіакомпанії «Аерофлот», на які поскаржилися стюардеси. Це випливає з повного тексту апеляційного визначення, оприлюдненого судом.

Колегія Мосміськсуду дійшла висновку, що відповідний пункт «Вимог до членів кабінного екіпажу», затверджених наказом генерального директора «Аерофлоту», можна визнати необов’язковим до застосування, бо він містить ознаки дискримінації.

6 вересня Мосміськсуд за позовом бортпровідниці Євгенії Магуріної скасував заборону «Аерофлоту» для стюардес носити одяг більше ніж 48 розміру. Тоді в авіакомпанії заявили, що це рішення задовольняє перевізника, бо суд нібито встановив відсутність дискримінаційної складової.

У кінці лютого Радіо Свобода опублікувало інтерв’ю з бортпровідницею Євгенією Магуріною, що працює в «Аерофлоті» з 2010 року. Вона розповіла, що починаючи з літа 2016 року на всіх стюардес старших за 40 років і з розміром одягу більшеніж 48 перестали ставити на закордонні рейси. Цю інформацію підтвердили й інші бортпровідники. В «Аерофлоті» заперечують дискримінацію співробітників за зовнішнім виглядом і віком.