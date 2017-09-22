СБУ заявляє, що попередила виникнення надзвичайних ситуацій на Запорізькій АЕС

У Службі безпеки України заявляють, що співробітники служби попередили виникнення надзвичайних ситуацій на Запорізькій атомній електростанції.

Як повідомляє прес-служба відомства, силовики викрили багатомільйонну оборудку при проведенні робіт з вивчення сейсмічної стійкості обладнання станції.

За даними СБУ, на початку 2016 року посадовці «ЗАЕС» уклали договір з приватною структурою на проведення робіт щодо розрахунків сейсмічного впливу на обладнання та трубопроводи реакторних відділень двох енергоблоків станції.

«Технічні звіти про виконання розрахункового аналізу та визначення сейсмостійкості обладнання складені з численними порушеннями. Вони також не пройшли обов’язкову експертизу та узгодження… Незважаючи не це, посадовці атомної станції підтвердили виконання робіт та перерахували комерсантам понад вісімнадцять мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

СБУ, посилаючись на висновки експертів, заявляє, що розроблена документація не відповідає державним вимогам і не дає об’єктивної оцінки сейсмічним загрозам.

«Подальша експлуатація устаткування ЗАЕС на основі неякісних розрахунків могла призвести до виходу із ладу енергоблоків і створює реальні передумови для виникнення екологічної катастрофи», – додають у спецслужбі.

У Запорізькій атомній електростанції наразі не коментують це повідомлення СБУ.

Запорізька АЕС розташована у степовій зоні України на березі Каховського водосховища. АЕС почали будувати у 1979 році, перший енергоблок запустили у 1984 році. Наелектростанції є 6 енергоблоків, сумарна потужність – 6000 МВт.