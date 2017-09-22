Міноборони: на Донеччині триває евакуація військової частини через пожежу на складах боєприпасів

У Міністерстві оборони заявляють, що вибухи на складах боєприпасів на Донеччині сталися через пожежу на полях поруч, триває евакуація персоналу військової частини.

«Близько 15:00 поблизу населеного пункту Малоянісоль під час пожежі на полях сільськогосподарських виробників відбулося перекидання полум’я на територію військового складу однієї з військових частин, що дислокується у зазначеному районі, внаслідок чого на об’єкті виникла пожежа», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

У Міноборони заявили, що триває евакуація особового складу та вживаються заходи щодо локалізації пожежі.

У поліції Донецької області повідомили, що біля села Малоянісоль на Донеччині на складах боєприпасів пролунали вибухи, даних про жертв і постраждалих наразі немає.

У ніч на 23 березня на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежу згодом ліквідували. Як головну версію подій називали диверсію, хоча не виключали і версії службового недбальства.

У Балаклії зареєстрували майже 4 тисячі постраждалих внаслідок вибухів на складі боєприпасів.