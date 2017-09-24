Внаслідок вибуху в Кабулі постраждали три людини

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило про поранення трьох цивільних внаслідок нападу смертника на колону данських військ із міжнародної місії під керівництвом НАТО в Кабулі.

У заяві міністерства немає подробиць про напад, який трапився 24 вересня.

Водночас представник сил НАТО капітан Вільям Салвін заявив, що внаслідок нападу ніхто з іноземних військових не постраждав, а сили НАТО поїхали на місце інциденту, щоб забрати пошкоджений автомобіль данських військових.

В угрупованні «Талібан» взяли на себе відповідальність за напад, при цьому заявивши, що в його результаті загинули чи поранені 16 американських військових.

В іншій частині Афганістану бойовики-таліби вбили керівника районної поліції в провінції Гельманд. Представник губернатора провінції повідомив, що офіцер загинув 23 вересня, коли бойовики атакували його автомобіль під час патрулювання. Інший поліцейський поранений. Таліби взяли на себе відповідальність за напад.