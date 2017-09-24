Внаслідок вибуху в Кабулі постраждали три людини

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило про поранення трьох цивільних внаслідок нападу смертника на колону данських військ із міжнародної місії під керівництвом НАТО в Кабулі.
У заяві міністерства немає подробиць про напад, який трапився 24 вересня.
Водночас представник сил НАТО капітан Вільям Салвін заявив, що внаслідок нападу ніхто з іноземних військових не постраждав, а сили НАТО поїхали на місце інциденту, щоб забрати пошкоджений автомобіль данських військових.
В угрупованні «Талібан» взяли на себе відповідальність за напад, при цьому заявивши, що в його результаті загинули чи поранені 16 американських військових.
В іншій частині Афганістану бойовики-таліби вбили керівника районної поліції в провінції Гельманд. Представник губернатора провінції повідомив, що офіцер загинув 23 вересня, коли бойовики атакували його автомобіль під час патрулювання. Інший поліцейський поранений. Таліби взяли на себе відповідальність за напад.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ