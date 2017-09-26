ДСНС: в Білій Церкві рятувальники загасили пожежу на підприємстві «Біофарма»

На Київщині в Білій Церкві рятувальники загасили пожежу на підприємстві «Біофарма», повідомляє а прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, пожежа, яка виникла вчора, ліквідували у вівторок вранці.

Жертв та постраждалих немає, додали у ДСНС.

Пожежа у виробничих приміщеннях, де зберігаються вироби з полімерів, на підприємстві «Біофарма» сталася ввечері 25 вересня і охопила площу в 3000 квадратних метрів.

За даними міської влади, після замірів у повітрі не виявили шкідливих речовин.