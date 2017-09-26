Прокуратура розслідує обставини харчового отруєння рибою понад 50 людей у Львові

Правоохоронці розслідують продаж неякісної риби у Львові, що призвело до харчового отруєння понад 50 людей.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, оголошено про підозру львів’янці, яка приготувала та продавала на одному із місцевих ринків рибу гарячого копчення, вживання якої спричинило масове харчове отруєння.

За даними прокуратури, жінка, «знаючи, що порушені правила та норми можуть призвести до тяжких наслідків, все ж розморожувала скумбрію та за допомогою спеціального обладнання у приміщенні власного гаража здійснювала гаряче копчення риби, потім цей товар без документів про якість, вона збувала на львівському ринку».

У відомстві зазначать, що вживання неякісної рибної продукції призвело до гострого кишкового інфекційного захворювання та госпіталізації у медичні заклади понад 50 людей, серед яких є діти.

Правоохоронці вилучили товар,взірці скеровано на експертизу для проведення лабораторних досліджень. Досудове розслідування триває.

За даними місцевої влади, 63 людини (з них 7 дітей) постраждали через вживання риби гарячого копчення, придбаної 21 вересня в одному із торгових кіосків на ринку «Привокзальний» у Львові. Наразі настаціонарному лікуванні перебувають 58 людей, з них 6 дітей. Стан всіх пацієнтів – середньої важкості.