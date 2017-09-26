Макрон пропонує створити єдину армію ЄС до 2020 року

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європейському союзу необхідні загальний оборонний бюджет і спільна армія. Про це він заявив 26 вересня під час виступу перед студентами Сорбонни з програмною промовою щодо Brexit.

«Безпека –це основа будь-якого політичного співтовариства», – заявив Макрон, додавши, що Європа зіштовхнулася з випробуванням – відчуженням США і загрозою тероризму.

Президент Франції вважає, що загальноєвропейська армія має з’явитися до 2020 року на додаток до збройних сил НАТО.

Макрон також висловив переконання, що країнам єврони необхідний єдиний бюджет. Однією з можливостей фінансування такого бюджету, вважає він, могло б стати запровадження спеціального податку.

Влітку 2016 року британці проголосували за вихід з Євросоюзу. Переговори щодо Brexit між Лондоном і Брюсселем розпочалися 19 червня і триватимуть до кінця 2018 року.