У Балтійському регіоні почалися навчання НАТО Ramstein Alloy

У Балтійському регіоні 26 вересня почалися маневри військово-повітряних сил НАТО Ramstein Alloy. У Міністерстві оборони Естонії повідомляють, одна з цілей навчань – відпрацювання взаємодії при охороні повітряного простору країн Балтії.

Маневри триватимуть два дні. У них беруть участь військові і техніка з Естонії, Литви, Польщі, США, Бельгії та Німеччини, літаки з управління НАТО і Королівських військово-повітряних сил Великої Британії.

Авіанавчання НАТО у Балтійському регіоні проводяться з 2008 року. Назву Ramstein Alloy їм присвоїли у 2016 році. У них беруть участь військово-повітряні сили країн Балтії і Північноатлантичного альянсу.

З 14 по 20 вересня Росія і Білорусія провели військові навчання «Захід- 2017». Під час навчань, за даними МЗС Литви, два російських військово-транспортних літаки, які брали участь в російсько-білоруських маневрах, вторглися у повітряний простір країни 16 вересня. У НАТО також заявили, що навчання «Захід-2017» свідчать про підготовку Росії «до великої війни».