NASA і «Роскосмос» домовилися про створення станції на орбіті Місяця

Американське космічне агентство NASA домовилося з «Роскосмосом» про створення станції на орбіті Місяця. Перші модулі планується ввести в експлуатацію у 2024-2026 роках.

Космічна база буде використовуватися не тільки для освоєння супутника Землі. У NASA розраховують, що на новій станції будуть зупинятися космонавти перед польотами на далекі відстані.

Проект називається Deep Space Gateway. Перші запуски для виведення космічних модулів на орбіту Місяця намічені на 2019 рік.

Крім Росії участь у проекті також можуть взяти Китай, Індія, Бразилія і ПАР. Технології, розроблені у рамках цієї програми, пізніше використовуватимуть і в освоєнні Марса.