Гейлі: Росія намагається «прикрити» Іран від частини ядерних перевірок

Посол США в ООН Ніккі Гейлі 28 вересня заявила, що Росія намагається «прикрити» від спостерігачів ООН частину діяльності Ірану, яка могла б сприяти розробці ядерної бомби. Ніккі Гейлі наполягає на збільшенні та розширенні інспекцій Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Дипломатичні установи ООН заявляють, що Росія намагається зменшити роль агентства, стверджуючи, що воно не має повноважень контролювати важливу частину угоди. Цей розділ, відомий як розділ Т, забороняє «заходи, які могли б сприяти побудові ядерного вибухового пристрою».

У цьому розділі перераховані, зокрема, використання комп’ютерних моделей, що імітують ядерну бомбу, або проектування багатоточкових вибухових пристроїв детонації. На відміну від багатьох інших частин угоди, у розділі Т не згадується МАГАТЕ і не передбачено, як перевірятиметься дотримання цього розділу.

Росія є однією з шести світових держав, які підписали угоду з Іраном. Сполучені Штати та його західні союзники Велика Британія, Франція та Німеччина, які також підписали угоду, не погоджуються з російським трактуванням домовленостей.

Підписана в 2015 році ядерна угода передбачає контроль над ядерною діяльністю Тегерана в обмін на скасування міжнародних санкцій.