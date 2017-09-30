Калинівка: відкритих осередків горіння немає, поодинока детонація триває – ДСНС

Станом на 20:00 30 вересня 2017 року на арсеналі поблизу Калинівки Вінницької області відкритих осередків горіння немає, спостерігається поодинока детонація боєприпасів. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

До газопостачання знову підключені майже 12 тисяч абонентів.

«Піротехніками ДСНС продовжується виконання заявок від населення щодо виявлення підозрілих предметів. Усього з початку виконання робіт отримано 288 заявок, з них виконано – 280», – вказують рятувальники.

Пожежа і вибухи на складах боєприпасів біля Калинівки почалися ввечері 26 вересня. Через це з Калинівки і прилеглих сіл евакуювали понад 30 тисяч людей, були травмовані дві людини, яких шпиталізували до медичних закладів. Пожежу цього разу, на відміну від попередніх таких інцидентів, швидко локалізували і погасили, і вже на вечір 28 вересня майже всі евакуйовані змогли повернутися додому.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в ГПУ не виключають можливості диверсії як причини пожежі і вибухів боєприпасів на арсеналі, зокрема, можливості того, що там був закладений детонатор.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк заявив, що кошти, 100 мільйонів гривень, які надав уряд на подолання наслідків вибухів, будуть доступні з 1 жовтня на фінансування ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: відновлення пошкоджених об’єктів, житлових будинків, шкіл, інфраструктури.

Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу про вибухи за статтею «диверсія».