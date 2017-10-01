Додаткові торговельні преференції ЄС для України набули чинності

Із 1 жовтня набуло чинності застосування додаткових тимчасових автономних торговельних преференцій Європейського союзу для України, що будуть чинними протягом трьох років.

Ці преференції запроваджуються понад ті, що вже визначені Угодою про асоціацію між Україною і Євросоюзом і були запроваджені в рамках цієї угоди – спершу на основі її тимчасового застосування з 1 січня 2016 року, а потім після офіційного набуття чинності угодою 1 вересня 2017 року.

На час їхньої дії додатково будуть діяти нульові тарифні ставки на низку сільськогосподарських продуктів і деякі промислові вироби з України.

Преференції запроваджуються ЄС односторонньо, але за низки умов до України. Серед них – дотримання демократичних принципів і прав та основних свобод людини і верховенства права, продовження боротьби з корупцією, дотримання умов рівних можливостей у працевлаштуванні, відмова від запровадження нових або збільшення наявних мит чи зборів або кількісних або адміністративних обмежень на імпорт із Євросоюзу, дотримання правил щодо походження продуктів і виробів.

Президент України Петро Порошенко заявив із цього приводу, що це «означає збільшення обсягів сільськогосподарської продукції, яку Україна може експортувати до ЄС без сплати мита впродовж трьох років.

«Для нас це ще одне свідчення економічної та політичної підтримки ЄС і тих зусиль, які країна докладає у здійсненні реформ», – мовиться в його фейсбуці.

Переговори в Євросоюзі і узгодження нової норми протривали понад рік – іще у вересні 2016 року Європейська комісія схвалила рішення збільшити торговельні преференції для України. Європейський парламент урешті схвалив це рішення 4 липня, Рада ЄС затвердила його 17 липня, остаточно підписали його 13 вересня.