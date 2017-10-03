У Стокгольмі оголосять лауреата Нобелівської премії з фізики

Шведська королівська академія наук сьогодні має оголосити лауреата Нобелівської премії 2017 року з фізики. Це буде друга відзнака для науковців після оголошеної напередодні – у галузі медицини.

Торік Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців в сфері топології, галузі математики, яка займається властивостями, що залишаються незмінними, коли об’єкт розтягнутий, скручений чи деформований.

Переможців престижної нагороди у галузі хімії, літератури і Нобелівську премію миру оголосять пізніше цього тижня. Оголошення найкращих у галузі економіки відбудеться наступного тижня.

Кожен з лауреатів премії Нобеля отримає 9 мільйонів крон (1,1 мільйона доларів). Церемонія вручення нагород відбудеться у грудні в Стокгольмі й Осло.