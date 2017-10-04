У Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи – речниця Кучми

У Мінську 4 жовтня відбувається засідання тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«У Мінську розпочалося засідання тристоронньої контактної групи», – написала вона у Facebook, не вказавши жодних подробиць.

Раніше 4 жовтня в Мінську відбулися засідання робочих підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, повідомило міністерство закордонних справ Білорусі.

20 вересня за підсумками зустрічі Тимчасової контактної групи у Мінську речниця екс-президента, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер повідомила, що українська сторона наполягає на створенні зони безпеки уздовж непідконтрольної Україні частини російсько-українського кордону. Також Київ закликав якнайшвидше допустити міжнародної групи експертів для вивчення можливих екологічних та інших наслідків підтоплення шахт на непідконтрольній українській владі території Донбасу.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.