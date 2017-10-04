Бойовики збільшують обстріли позицій ЗСУ на Донбасі – Лисенко

В зоні АТО спостерігається поступове збільшення обстрілів деяких позицій українських військових, розповів в ефірі Радіо Свобода речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Зокрема, він нагадав, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 3 жовтня застосували систему «Град», обстрілявши позиції українських військових в районі Гнутова, Талаківки, Широкина.

«Ми спостерігаємо поступове збільшення обстрілів і навантаження деяких позицій. Крім «Градів», стріляли міномети, кулемети великого калібру. Це був масований обстріл», – розповів Андрій Лисенко.

За його словами, бойовики розташували «Град» під Донецьком, біля колишнього Красного Луча та на маріупольському напрямку.

«Це десятки реактивних систем «Град», – додав Андрій Лисенко.

Відповідаючи на запитання про чисельність угруповання, яке протистоїть ЗСУ на Донбасі, Андрій Лисенко розповів, що це близько 9 тисяч російських військових та 30 тисяч найманців.

Раніше у прес-центрі штабу АТО повідомили, що бойовики 3 жовтня на Донбасі 22 рази обстрілювали позиції ЗСУ, в результаті обстрілів, зокрема в районі Трьохізбенки, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Бойовики з угруповання «ДНР» заявили, що не використовували «Гради» під час обстрілів, звинувативши українську сторону в обстрілах біля Ясинуватої. На сайтах угруповань «ЛНР» повідомляється, що військові ЗСУ 9 разів обстрілювали захоплені луганськими бойовиками території.

Станом на 18:00 4 жовтня прес-центр штабу української воєнної операції на Донбасі повідомив, що інтенсивність обстрілів зменшилась, але сепаратисти продовжують вести вогонь по позиціях українських військових на всіх напрямках, окрім луганського – щодо цієї частини зони конфлікту інформації немає.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» також заявили про обстріли їхніх позицій з боку українських військових.