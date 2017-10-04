Запоріжжя: суд посадив під домашній арешт підозрювану в справі про пожежу в хостелі

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя призначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 4 жовтня по 3 грудня у нічний час (з 22-ї по 6-у годину ранку) Ірині Комовій, підозрюваній по справі щодо пожежі у нелегальному хостелі, де загинуло 5 осіб. Клопотання прокуратури щодо арешту суд не задовольнив.

Засідання суду відбувалось у частково закритому форматі: судом було ухвалене рішення про видалення із залу засідань представників ЗМІ та громадськості на час розгляду доказової бази, щоб уникнути розголошення таємниці слідства.

Наразі адвокати підозрюваної відкидають усі звинувачення прокуратури щодо невиконання затриманою особою правил пожежної безпеки, що призвели до людських жертв. Захисники затриманої наголошують, що її фірма здавала приміщення в будівлі, де сталася пожежа, в суборенду, і в угоді було прописана відповідальність орендаря щодо виконання правил пожежної безпеки.

«Я так розумію, відбулися певні оперативно-слідчі дії, але не було встановлено найголовніше: згідно із законом, відповідальність за пожежну безпеку несе власник чи орендар на умовах, що передбачені у договорі оренди. Дійсно, слідчі знайшли договори оренди, але вони не були підписані Комовою. По-друге, в тих угодах, які були підписані загиблими, було чітко прописано, що саме орендатор несе відповідальність за виконання правил пожежної безпеки, що вони знімають у оренду не житлові приміщення, що там заборонено жити. Там у договорі чітко прописано, що заборонено змінювати цільове призначення. За нашою інформацією, вони самі встановлювали ці решітки, які згодом стали певною перепоною, аби покинути приміщення», – повідомив адвокат підозрюваної Олексій Ворон.

Також захисник називає рішення про затримання своєї клієнтки політичною волею місцевих правоохоронних органів.

Раніше прес-служба прокуратури Запорізької області повідомила, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що мешканка міста Запоріжжя 1984 року народження, допустивши порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, не маючи відповідних дозвільних документів, облаштувала по вулиці Жуковського у Запоріжжі приміщення, які надавались в оренду юридичним та фізичним особам. Експлуатація вказаної будівлі з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки призвела до виникнення пожежі, в ході якої 2 жовтня 2017 року загинуло 5 осіб. Затриманій особі було повідомлено про підозру за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, загибель людей та інші тяжкі наслідки).

Пожежа в будівлі, частина якої була нелегально облаштована як хостел, сталася в ніч на 2 жовтня в Олександрівському районі Запоріжжя. У результаті п’ять людей загинули: чотири тіла виявили після гасіння пожежі, ще одна людина померла в лікарні. Ще двоє потерпілих перебувають у важкому стані, повідомили Радіо Свобода в лікарні, куди їх доставили. У ще однієї потерпілої, що була у приміщенні в час пожежі, дитини, стан нетяжкий.

В обласному управлінні Міністерства з питань надзвичайних ситуацій повідомили, що власники не подавали заявки про здійснення відповідної діяльності і облаштування приміщення як хостелу. Власник будівлі заявив Радіо Свобода, що приміщення перебувало в суборенді і було віддане в користування через агентство, орендар і влаштував там хостел.