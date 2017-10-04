У Києві активісти розгромили АЗС, яку вважали незаконною

У Києві активісти партії «Національний корпус» і місцеві мешканці розгромили автозаправну станцію, яку вони вважають незаконною.

На місці події на вулиці Ревуцького на масиві Позняки також сталися сутички погромників із поліцією, яка спершу намагалася перешкодити руйнуванню, та потім відступила.

Сутички тривали і після знищення АЗС. Нападники також перекрили рух транспорту на вулиці.

За повідомленнями, потерпіли кілька людей із обох сторін.

Боротьба проти будівництва цієї АЗС триває вже кілька місяців. Під нею вже кілька разів ставалися масові сутички і перекриття вулиці. Активісти і мешканці домагалися визнання її незаконною, а тим часом вдавалися до фізичної сили для доведення своєї позиції.