Росія звинуватила США в підтримці «Ісламської держави» в Сирії

Росія звинуватила 4 жовтня США, які очолюють міжнародну коаліцію для боротьби з екстремістським угрупованням «Ісламська держава», в наданні підтримки цьому угрупованню.

Як заявив речник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, саме підтримка США є, мовляв, основною перешкодою для завершення розгрому цього угруповання.

Він, зокрема, стверджував, що низка воєнних операцій екстремістів проти урядових сил Сирії у провінції Хомс була здійснена 28 вересня з регіону навколо міста Ат-Танф біля кордону з Йорданією, де розташована військова місія США.

Також, за його твердженнями, джигадисти успішно оминали позиції урядових сил «зовсім не зі щасливої нагоди, а маючи цілком точні координати, які можна здобути тільки завдяки повітряній розвідці й після обробки даних фахівцями».

Доказів своїм словам російський генерал не навів, але додав, що якщо американська сторона вважає такі операції екстремістів за непередбачувані випадки, то російські сили «готові почати повне знищення всіх таких «випадків» у підконтрольній їм зоні».

Військові США наразі не коментували цих звинувачень – лише останніх із цілої низки схожих, із якими вже виступала Росія, так само не наводячи доказів.

Росія втрутилася у громадянську війну в Сирії на боці владного режиму президента Башара аль-Асада через тривалий час після того, як США створили свою коаліцію з понад 60 західних і арабських держав для боротьби проти екстремістського угруповання «Ісламська держава», в першу чергу на територіях Сирії й Іраку. При цьому Росія теж назвала метою свого втручання боротьбу проти «Ісламської держави». Але, як випливає з даних, які оприлюднювали самі російські військові, значна частина їхніх ударів була спрямована проти інших супротивників режиму, в тому числі й тих, що мають підтримку Заходу і арабського світу.

Обидві кампанії ведуться незалежно одна від одної, і єдиною координацією між ними є обмін певною інформацією тільки з метою уникнути випадкового протистояння між ними.