Причетні до порушення прав людини у Криму і на Донбасі будуть під сильним міжнародним тиском – Макеєв

Всі причетні до порушення прав людини в анексованому Криму і на Донбасі повинні розуміти, що вони виявляться під потужним санкційним тиском світової спільноти, заявив в інтерв'ю Радіо Свобода директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макеєв.

«Тих, хто причетний до утисків прав людини, до затримань, до позасудових страт, до застосування тортур до наших політичних в'язнів, всі ці люди повинні усвідомлювати, що, порушуючи права людини, вони виявляться під пильною увагою світової спільноти. До них будуть застосовувати санкції, вони будуть нев'їзними у країни світу, вони не зможуть користуватися рахунками, володіти нерухомістю, тобто вони будуть під дуже сильним тиском світової спільноти», – сказав Макєєв.

За його словами, МЗС України постійно стежить за ситуацією з правами людини в анексованому Криму.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».