Крим: суд допитав родичів фігуранта «справи 26 лютого» Мустафи Дегерменджі

У підконтрольному Кремлю Сімферопольському районному суді 5 жовтня у «справі 26 лютого» допитали трьох свідків захисту: батька Мустафи Дегерменджі – Бекіра, його сестру Мавіле, а також близького знайомого Кязіма Аметова, повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

За словами адвокатів, свідчення, які ті дали під час засідання, ще раз підтверджують той факт, що Мустафа Дегерменджі не брав участі «в основній фазі мітингу».

«Перші два свідки – родичі Мустафи – у своїх свідченнях підтвердили, що 26 лютого 2014 року біля 12 години дня Мустафа вивів із натовпу свого батька, оскільки тому стало погано. Після цього вони поїхали до сестри Мустафи Мавіле і на мітинг більше не поверталися. Третій свідок, знайомий Мустафи, заявив, що не бачив його на мітингу », – розповів адвокат кримчанина Айдер Азаматов.

Сестра Мустафи Мавіле Дегерменджі повідомила, що після того, як її брат і батько поїхали з мітингу, вони перебували у неї вдома.

«Я розповіла про те, що 26 лютого дивилася пряму трансляцію мітингу, де побачила, як моєму батькові стало погано, а мій брат у цей час допомагав йому вийти з натовпу. Після цього вони приїхали до мене і перебували весь час у мене. Це вагомий доказ того, що мій брат не брав участі в масових заворушеннях », – розповіла вона.

Серед іншого, суд задовольнив клопотання адвоката Олександра Солодкова про долучення до матеріалів справи відео, на якому видно, як Мустафа виводить свого батька з натовпу.

На одному з попередніх засідань за запитом прокурора було частково змінено обвинувальний висновок у даній справі, згідно з яким Мустафа Дегеменджі і Алі Асанов виконували «злочинні вимоги» не Ахтема Чийгоза, як раніше стверджувало слідство, а керівництва Меджлісу.

У зв'язку з цим захист клопотав про те, щоб прокурор запросив у української сторони інформацію про правовий статус Меджлісу на момент лютого 2014 року. Суд у клопотанні відмовив.

Наступне засідання призначене на 18 жовтня. За словами адвокатів, планують продовжити допит свідків захисту.

Під домашнім арештом фігуранти «сутички 26 лютого» Мустафа Дегерменджі і Алі Асанов перебувають із 6 квітня. Раніше обвинувачені перебували в Сімферопольському СІЗО.

У 2015 році на півострові почали судити групу кримськотатарських активістів за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України біля стін будівлі Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Їх звинувачують в участі в масових заворушеннях.

Пізніше суд розділив «справу 26 лютого» на дві: окремо – щодо одного з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова, Мустафа Дегерменджі, Ескендера Кантемірова, Талята Юнусова, Ескендера Емірваліева, Арсена Юнусова і Ескендера Небіева.