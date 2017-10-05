Понад 26 мільйонів гривень планує витратити поліція на планшети для «потреб оборони» – #Точно

Національна поліція оголосила закупівлю планшетів на очікувану суму 26,3 мільйона гривень. Така інформація міститься на порталі Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Загалом у жовтні планують закупити 4 тисячі планшетів в середньому по 6 575 гривень за штуку.

Закупівля відбувається за переговорною процедурою «для потреб оборони».

Строк поставки товару очікується не пізніше ніж 20 грудня. Гарантійне обслуговування – не менше ніж 2 роки. Серед основних вимог до планшетів: діагональ екрану не менше ніж 7 дюймів, роздільна здатність 1024 x 600 (HD), а також не менше ніж 4-ядерний процесор, частота кожного ядра – не менше ніж 1.3GHz.

На початку цього року поліція без тендерів замовила нафтогазовому трейдеру пошиття форми на суму понад 7 мільйонів гривень.