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04 Жовтень 2017, Київ 20:43
Новини | Економіка

За 720 тисяч гривень військові планують купити квадроцикл – #Точно

Навчально-спортивна база зимових видів спорту «Тисовець» Міністерства оборони України оголосила тендер на закупівлю квадроциклу OUTLANDER X MR 1000R 2018 М.Р очікуваною вартістю 720 тисяч гривень. Така інформація міститься на порталі Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Квадроцикл має бути поставлений до 15 листопада. Додатково в комплекті мають бути наявні гусениці Apache 360 TS.

Чиновники в документації конкурсних торгів додали також фото бажаного квадроциклу.

Подібна модель на ринку коштує в межах 600-700 тисяч гривень і відноситься до модельного ряду люкс.

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