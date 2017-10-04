За 720 тисяч гривень військові планують купити квадроцикл – #Точно

Навчально-спортивна база зимових видів спорту «Тисовець» Міністерства оборони України оголосила тендер на закупівлю квадроциклу OUTLANDER X MR 1000R 2018 М.Р очікуваною вартістю 720 тисяч гривень. Така інформація міститься на порталі Prozorro, повідомляє проект Радіо Свобода #Точно.

Квадроцикл має бути поставлений до 15 листопада. Додатково в комплекті мають бути наявні гусениці Apache 360 TS.

Чиновники в документації конкурсних торгів додали також фото бажаного квадроциклу.

Подібна модель на ринку коштує в межах 600-700 тисяч гривень і відноситься до модельного ряду люкс.