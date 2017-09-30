Співробітник Нацполіції отримав від Тернопільської міськради земельну ділянку за 1 гривню – #Точно

Начальник управління інформаційної підтримки та координації поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Ігор Дузяк отримав від Тернопільської міської ради земельну ділянку вартістю 1 гривня. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

5 вересня 2017 року поліцейський Ігор Дузяк офіційно набув права на отримання земельної ділянки площею 600 квадратних метрів від органу місцевого самоврядування.

Згідно зі щорічною декларацією, Ігор Дузяк володіє земельною ділянкою в селі Лозова (Тернопільська область) площею 800 квадратних метрів, квартирою площею 67 квадратних метрів на праві спільної сумісної власності у Тернополі, автомобілями ВАЗ 21063, ВАЗ 2108, а також Fiat Sedici.

Заробітна плата Ігоря Дузяка у 2016 році становила 127 тисяч гривень. Окрім цього, в структурах Національної поліції отримала платню і його дружина, що дорівнювала майже 113 тисячам гривень.