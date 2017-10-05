Затриманому в справі щодо руйнування пам’ятника Небесній сотні повідомили про підозру – прокуратура

Затриманому в справі щодо руйнування пам’ятника героям Небесної сотні в Києві оголосили про підозру, повідомила столична прокуратура.

За даними відомства, йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого статтею Кримінального кодексу «зумисне пошкодження майна».

«Прокуратурою готується клопотання до суду щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Стаття передбачає максимальне покарання до трьох років позбавлення волі», – мовиться в повідомленні.

5 жовтня у центрі Києва 43-річний чоловік розтрощив пам’ятник героям Небесної сотні, поваливши гранітні плити. Незабаром його забрала у відділок поліція.

У Національній поліції України пізніше повідомили, що затриманий назвав свої дії зумисними, щоб «закінчилася війна на Донбасі і щоб перестали вбивати людей».

У лютому 2014 року в результаті стрілянини з боку силовиків по активістах у центрі Києва загинули понад сто людей, їх згодом почали називати Небесною сотнею. Меморіальні плити на честь загиблих встановлені на вулиці Інститутській у Києві.