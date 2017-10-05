Проект Радіо Свобода Крим.Реалії вийшов у фінал всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні»

Створені командою проекту Радіо Свобода Крим.Реалії два відеоматеріали потрапили у фінал всеукраїнського конкурсу «Репортери надії в Україні».

Документальний фільм про юну піаністку з Криму Христину Михайліченко «Христина. Кримське соло» представлено у номінації «Культура», а відео для соціальних мереж, у якому показаний колективний дуа (молебень) на підтримку одного з лідерів кримськотатарського народу Ільмі Умерова «Крим. Молитва за свободу» – у номінації «Релігія».

Фінал конкурсу пройде 6 жовтня у Львові.

14 квітня відбулася презентація фільму про кримську піаністку Христину Михайліченко – «Христина. Кримське соло». Зйомки фільму відбувалися кілька місяців, журналісти працювали з дівчинкою вдома і на репетиціях, у школі і на концертах.

Сім’я Христини Михайліченко переїхала в Київську область з анексованого Росією Криму. Свій перший великий конкурс дівчинка виграла у п’ять років. У січні 2015 року Христина Михайліченко виграла престижний міжнародний конкурс піаністів у Нідерландах. Вона стала лауреатом багатьох українських і міжнародних премій, відома в Європі і США, дає сольні концерти з оркестром.

«Крим. Молитва за свободу» – показує події 22 серпня 2016 року, коли кримські татари провели колективний дуа (молебень) біля будинку одного з лідерів кримськотатарського народу Ільмі Умерова. Тоді Умерова помістили в психіатричну лікарню за рішенням суду для примусового проведення експертизи.

«Репортери надії в Україні» – конкурс на найкращу статтю, репортаж або програму, яка не тільки описує важливі питання сучасного суспільства, а й дає на них конкретні відповіді і показує шляхи вирішення проблем та спонукає людей до дій.

Організатором конкурсу є Інститут екуменічних студій Українського католицького університету.