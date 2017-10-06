У кабінетах чільних чиновників висять картини з музеїв вартістю десятки мільйонів гривень – «Схеми»

У закритих кабінетах чиновників висять картини відомих художників із державних музеїв, одні з найдорожчих – у кабінеті прем’єр-міністра України. Про це йдеться у спецрепортажі програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

«Передача картин з українських музеїв для експонування в закритих кабінетах урядовців – досі звична практика для України. Сотні картин замість того, щоб експонуватися в музеях, залишаються висіти в будинку уряду та Адміністрації президента», – мовиться у сюжеті.

Так, на рідкісній фотокартці із кабінету президента України Петра Порошенка, зробленій речником президента Святославом Цеголком, журналісти впізнали картину художника Сергія Васильківського «Околиці кам’яної балки». Її оцінювана вартість під час передачі в Адміністрацію становила 20 тисяч доларів. Картину було взято «на тимчасове зберігання з метою експонування» із Національного художнього музею України.

Інша установа – дирекція художніх виставок України – передала до Державного управління справами 121 картину, серед них: «Дощовий ранок» (вартістю 800 тисяч гривень), «Ялинки, освітлені сонцем» (800 тисяч гривень) авторства художника Романишина, «Ранок на березі моря» (600 тисяч гривень) авторства художника Пузиркова, «Озерна осінь» (400 тисяч гривень) та «Останні дні осені» (400 тисяч гривень) Григор’єва.

Також журналісти встановили, що в кабінеті прем’єр-міністра Володимира Гройсмана висять три картини з Національного художнього музею України загальною вартістю понад 6,5 мільйона гривень.

Серед них – робота Сергія Васильківського «Коропів хутiр. Козача гора. Зміїв» вартістю 2 803 500 гривень та дві картини Володимира Орловського «Село» (2 803 500 гривень) і «Сiножать» (961 200 гривень).

Картини українських живописців, що прикрашають зараз кабінет прем’єра, – останні і водночас найдорожчі роботи, які Національний художній музей залишив уряду для експонування після скандалу з кількома іншими художніми творами, що були надані Кабміну для експозиції, але зникли.

Так, зокрема, сталося з картинами Миколи Глущенка «Село біля річки» та «Дніпровські далі». Музейників протягом кількох років не пускали до урядової будівлі на щорічну перевірку наявності цих картин, а згодом замість оригіналів Кабмін повернув музею підробки. Поліція поновила розслідування цієї справи після звернення журналістів «Схем».

Також у Кабінеті міністрів залишається низка творів мистецтва, переданих на тимчасове зберігання до кабінетів чиновників від дирекції художніх виставок.

Так, за переліком, там висять картини Глущенка «Сонце на морі», Григор’єва «Біля кошари», Захарова «Троянди» (оцінені за документами по 100 тисяч гривень кожна), Шишка «Київська весна», «Пейзаж з Русанівкою» та «Півонії» (оцінені кожна у 150 тисяч гривень), Чеканюка «Богданові діти» (оцінена у 200 тисяч гривень) Загалом, за документами цьогорічного договору, у Кабміні висить картин, переданих від дирекції художніх виставок, на суму 5 мільйонів 685 тисяч гривень.

Рішення про передавання картин з музеїв до закритих кабінетів урядовців було мотивовано бажанням «створити певну атмосферу естетики», розповів держсекретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв.

«Було прийнято таке рішення, що частина предметів державного музейного фонду, які не експонуються, можуть бути передані до органів державної влади України з метою зберігання, розміщення в кабінетах керівників, залах офіційних зустрічей тощо для того, щоб створювати певну атмосферу естетики і, відповідно, наповнювати аурою ті простори, про які ви запитали», – зауважив державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв.