Адміністрація Путіна формально відповіла на лист матері Балуха – правозахисники

Мати засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха Наталя 21 вересня 2017 року одержала чергову формальний відповідь на свій відкритий лист російському президентові Володимиру Путіну.

Як повідомила 6 жовтня Кримська правозахисна група, в своєму листі Наталя Балух розповіла про переслідування її сина за його українську позицію протягом трьох років з моменту російської анексії Криму, сфабриковану проти нього кримінальну справу і незаконний вирок, ухвалений підконтрольним Кремлю кримським судом.

У відповіді на звернення кримчанку запевнили, що російські суди самостійні і не підкоряються Путіну. У листі стверджується, що державна влада в Росії ґрунтується на поділі на законодавчу, виконавчу і судову, а російські суди підкоряються лише закону.

Відкритий лист Путіну мати Володимира Балуха написала після того, як у відповідь на своє офіційне звернення до президента Росії замість відповіді по суті отримала формальну відписку, повідомляють правозахисники.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня ухвалив вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також призначив штраф у розмірі 10 тисяч рублів.

Активіст своєї провини не визнав, його захист подав апеляційну скаргу. Українські правозахисники подали до Європейського суду з прав людини дві скарги з приводу переслідування Балуха. Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест у зв'язку з вироком Балуху і вимагає припинити переслідування активіста.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, були виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок. Підконтрольна Кремлю влада Криму зажадала від Балуха зняти встановлену на стіні його будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.