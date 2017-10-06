Штаб: бойовики стріляли 5 разів, один військовий поранений

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики від початку доби і до 18-ї години п’ятниці 5 разів відкривали вогонь у напрямку українських військ. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, один український військовий зазнав поранення.

«Близько 13-ї години бойовики відкрили вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по нашому опорному пункту біля Верхньоторецького. У відповідь українські військові застосували зброю на ураження. У результаті цього протистояння отримав поранення один наш військовослужбовець. Постраждалий оперативно був госпіталізований. Зараз його стан оцінюється як задовільний», – повідомили у штабі.

Згідно з повідомленням, обстріли сьогодні тривали в районі шахти Бутівка, біля Широкина, Водяного та Кримського.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 24 випадки порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 50 обстрілах і заявили, що за тиждень загинуло троє людей і ще четверо були поранені на захоплених бойовиками територіях. Луганські сепаратисти заявили, що українська сторона за тиждень випустила понад 300 снарядів в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій».

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.