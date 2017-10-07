Бойовики скоротили кількість обстрілів на Донбасі – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики 7 жовтня мінімізували кількість обстрілів позицій української армії, але повною мірою режим тиші зберігався лише на Луганському напрямку.

За даними штабу, вдень бойовики з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів обстріляли українські позиції у районі Пісків та Авдіївської промзони. Також обстріли зафіксовані на Приморському напрямку неподалік Водяного, стверджують українські військові. «Наші бійці вогнем на ураження швидко припинили активність противника», – вказано в повідомленні штабу.

В угрупованні «ЛНР» про події 7 жовтня ще не повідомляли, а зранку в суботу нарахували 12 обстрілів з боку ЗСУ впродовж минулої доби.

В угрупованні «ДНР» удень 7 жовтня заявили, що українські військові випустили по контрольованій бойовиками території Донецької області 110 снарядів і мін.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку навчального року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.