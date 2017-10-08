ЦВК Грузії вивчить слова Андрія Шевченка на предмет можливої агітації за Каху Каладзе

Центральна виборча комісія Грузії вивчить висловлювання футболіста Андрія Шевченка на предмет можливої незаконної агітації за кандидата на посаду мера Тбілісі від правлячої партії «Грузинська мрія» Кахи Каладзе. Про це повідомляє Грузинська служба Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, підставою для аналізу Центрвиборчкому стануть слова головного тренера збірної України після товариського матчу зірок світового футболу, організованого в Тбілісі Федерацією футболу Грузії, для збору коштів на відновлення постраждалого від пожежі Боржомського лісу.

Після матчу, який відбувся 29 вересня, Шевченко побажав Каладзе успіхів на виборах і висловив упевненість, що той буде хорошим мером Тбілісі.

«Голова ЦВК, виходячи зі своєї компетенції, вивчить питання і, згідно із законодавством, ухвалить відповідне рішення. Це справа на предмет адміністративного порушення, і для цього передбачений місяць, але ЦВК спробує вивчити це питання в максимально найкоротші терміни і здійснити передбачені законом заходи», – заявила спікер ЦВК Анна Мікеладзе.

Вивчити висловлювання Шевченка щодо можливої агітації на користь Каладзе вимагала неурядова організація «Асоціація молодих юристів Грузії». Оскільки йдеться про можливе адміністративне порушення, українському футболісту загрожує штраф у розмірі 2000 ларі (близько 800 доларів). Сам Андрій Шевченко поки не коментував ситуацію.

За кілька днів до матчу відразу кілька неурядових організацій заявили, що участь Кахи Каладзе у зустрічі може розцінюватися як порушення виборчого законодавства.

Матч зірок футболу відбувся менш ніж за місяць до виборів в місцеві органи влади в Грузії. Більшість учасників матчу були друзями колишнього віце-прем’єра уряду Грузії Кахи Каладзе, який до 2012 року виступав за італійський футбольний клуб «Мілан». Каладзе, який балотується на посаду столичного мера, також брав участь у цьому благодійному матчі.