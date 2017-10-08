Банкова підтвердила: президент підписав закон про пенсійну реформу

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій», повідомили в адміністрації голови держави.

Як мовиться в повідомленні, закон був підписаний у присутності прем’єр-міністра Володимира Гройсмана і голови адміністрації Ігоря Райніна.

При цьому президент подякував урядові і парламентові за спільні зусилля, які дозволили ухвалити цей, за його словами, важливий документ.

«Хочу привітати всіх пенсіонерів, бо відновлюється справедливість. Причому наголошую, що закон передбачає не лише зараз підвищення, бо завжди пенсіонерам намагалися підвищити виплати перед виборами. Ми це робимо зараз, і осучаснення пенсій закладено як ефективно працюючий механізм на постійній основі», – сказав Порошенко. За його словами, це рішучий крок для встановлення і відновлення справедливості щодо пенсіонерів, і нині важливо зробити все можливе, щоб українські пенсіонери якнайшвидше отримали перерахунок пенсій.

«Скільки нас лякали, що ми не зможемо провести пенсійну реформу без підвищення пенсійного віку. Ми спільно знайшли оптимальний механізм. І, до речі, хотів би окремо підкреслити, аргументація наша була настільки переконливою, що була підтримана і міжнародним співтовариством», – додав президент.

Також про це підписання Петро Порошенко повідомив у своєму фейсбуці.

Раніше 8 жовтня про підписання закону повідомив у соцмережах прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Верховна Рада України ухвалила закон про пенсійну реформу 3 жовтня. Він, зокрема, передбачає підвищення пенсій 9 мільйонам пенсіонерів на суму від 200 до 1000 гривень із жовтня 2017 року.

Раніше в Міжнародному валютному фонді наголошували, що запровадження в Україні пенсійної реформи є критично важливим для надання Києву чергового траншу позики.