Військові повідомили про нові порушення перемир’я, бойових втрат немає

У прес-центрі штабу української антитерористичної операції проти спільних російсько-сепаратистських сил на окупованій частині українського Донбасу повідомили, що протягом дня порушення мирних домовленостей із боку бойовиків тривали, внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає.

За повідомленням, від початку доби станом на 18-у годину бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню на всіх трьох оперативних напрямках.

У незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ДНР», що за підтримки Росії захопило і утримує частину Донецької області і визнане в Україні терористичним, заявили про обстріл із боку Збройних сил України в селищі Зайцеві на північ від окупованої Горлівки – це селище поділене на вільну і окуповану частини лінією контакту. За твердженням бойовиків, унаслідок обстрілу загинув мирний мешканець окупованої частини селища.

В аналогічному угрупованні «ЛНР», що діє на частині Луганщини, своїх заяв про перебіг подій на фронті протягом дня не робили.

Черговий режим припинення вогню мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.